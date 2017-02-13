Глава МИД Грузии провел встречу с президентом Азербайджана

13.02.2017 12:58 Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, находящийся с официальным визитом в Баку, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Как сообщают в пресс-службе внешнеполитического ведомства, на встрече стороны обсудили вопросы добрососедских стратегических отношений Грузии и Азербайджана.



«Кроме этого, собеседники обсудили вопросы углубления регионального сотрудничества, в том числе участие Азербайджана в осуществлении совместных транспортных и энергетических проектов.



Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в направлении развития южного транспортного коридора, частью которой является проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.



Было отмечено важное значение этого проекта для развития региона.



Кроме этого, собеседники обсудили сотрудничество двух стран в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".



Стороны выразили готовность к сохранению между двумя странами диалога на высоком уровне и последующему углублению отношений», -сказано в заявлении МИД Грузии.















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