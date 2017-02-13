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Между Никой Мелия и Службой безопасности мэрии Тбилиси произошла потасовка
13.02.2017 13:58
Между одним Никой Мелия и Службой безопасности мэрии Тбилиси произошла потасовка. Ника Мелия требовал, что бы его впустили в здание, служба охраны же не позволило ему это.
Сторонники Ники Мелия и участники акции общими усилиями попытались проникнуть в здание, чему воспротивилась служба безопасности. Противостояние продолжается и в эти минуты.
Перед мэрией Тбилиси проходит акция, организованная «Национальным движением». Как заявляют участники акции, они выражают протест в связи с передачей из городского бюджета семье судьи по делу «Рустави 2» Наты Назгаидзе несколько миллионного имущества.
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