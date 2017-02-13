К мэрии Тбилиси прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции

13.02.2017 13:59 К тбилисской мэрии прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции. Правоохранители сделали вокруг мэрии кордон. Они регулируют автомобильное движение.



У мэрии Тбилиси словесная перепалка и потасовка между представителями «Национального движения» и членами службы безопасности мэрии продолжается и в эти минуты. Лидеры «Национального движения» требуют, чтобы их впустили в мэрию для встречи со столичным градоначальником Давидом Нармания.















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