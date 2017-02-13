Мы даем Давиду Нармания несколько часов - Ника Мелия

13.02.2017 14:00 Перед зданием мэрии Тбилиси проходит акция протеста в защиту свободы слова в Грузии.



Протестующие призывают Верховный суд и власти принять справедливое и адекватное решение и не допустить закрытия оппозиционного телеканала «Рустави 2».



Акция организована координационным советом, который объединяет восемь оппозиционных партий — "Единое национальное движение", "Государство для народа", "Европейские демократы", "Национал-демократическая партия", "Реформаторы", "Христиан-консервативная партия", "Альянс за Грузию", "Новое единство за Грузию".



Лидеры координационного совета попытались войти в здание мэрии, но были остановлены охраной.



«Власти совершают глупость за глупостью, преступление за преступлением. Власти сегодня совершили очередное преступление, когда закрыли двери государственной организации и соорудили живую стену их охраны и полицейских», - заявил журналистам один из активных участников акции, руководитель политсовета «Единого национального движения» Ника Мелия.



По словам политика, протестующие дают Давиду Нармания несколько часов для того, чтобы он решил встретиться с оппозицией.



Активисты заявляют, что решили объединиться, чтобы защитить право на свободу слова и показать, что готовы к протесту.



«Если Нармания и Иванишвили пожелали закрыть этим двери, то сейчас народ желает открыть их. Мы даем Нармания несколько часов, чтобы он вышел к нам. В противном случае, к народу, собравшемуся здесь примкнет еще огромное количество людей, и мы посмотрим, кто тога закроет или откроет двери….», -сказал Ника Мелия.















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