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Главу МИД Грузии принял президент Азербайджана
13.02.2017 14:04
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, находящийся с официальным визитом в Баку, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как сообщают в пресс-службе внешнеполитического ведомства, на встрече стороны обсудили вопросы добрососедских стратегических отношений Грузии и Азербайджана.
«Кроме этого, собеседники обсудили вопросы углубления регионального сотрудничества, в том числе участие Азербайджана в осуществлении совместных транспортных и энергетических проектов.
Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в направлении развития южного транспортного коридора, частью которой является проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
Было отмечено важное значение этого проекта для развития региона.
Кроме этого, собеседники обсудили сотрудничество двух стран в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".
Стороны выразили готовность к сохранению между двумя странами диалога на высоком уровне и последующему углублению отношений», -сказано в заявлении МИД Грузии.
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