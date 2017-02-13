Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Главу МИД Грузии принял президент Азербайджана


13.02.2017   14:04
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, находящийся с официальным визитом в Баку, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщают в пресс-службе внешнеполитического ведомства, на встрече стороны обсудили вопросы добрососедских стратегических отношений Грузии и Азербайджана.

«Кроме этого, собеседники обсудили вопросы углубления регионального сотрудничества, в том числе участие Азербайджана в осуществлении совместных транспортных и энергетических проектов.

Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в направлении развития южного транспортного коридора, частью которой является проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Было отмечено важное значение этого проекта для развития региона.

Кроме этого, собеседники обсудили сотрудничество двух стран в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Стороны выразили готовность к сохранению между двумя странами диалога на высоком уровне и последующему углублению отношений», -сказано в заявлении МИД Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Баку и Тбилиси обсудили вопрос инвестиций в реконструкцию грузинских автодорог
Служба статистики опубликовала предварительные данные по внешней торговле в январе
Почему национальная валюта укрепляется?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Анкваб вернулся в Абхазию и готовится к выборам
В Тбилиси состоялась презентация библиотеки абхазской литературы
Народный защитник Грузии призывает пересмотреть закон об оккупированных территориях
Зампред ВС Абхазии оценивает заявления Карасина как очередное проявление цинизма
Евросоюз не планирует признавать абхазские документы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Начал работу первый на Северном Кавказе объединенный Call-центр двух газовых компаний
Мамедъяров: Отношения между Баку и Тбилиси носят стратегический характер
Мамедъяров: В ближайшие 2-3 месяца планируется встреча на высоком уровне между странами-членами ГУАМ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна