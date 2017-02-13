Отношения Азербайджана и Грузии основываются на дружбе и партнерстве - Мамедъяров

13.02.2017 14:45 Отношения Азербайджана и Грузии основываются на дружбе и партнерстве и сегодня перед нами стоят задачи углубления и укрепления этих отношений, сказал в понедельник министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Михеилем Джанилидзе.



Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, сказал министр.



«Грузия в этом году председательствует в ГУАМ, и мы сегодня во время переговоров обсудили вопросы сотрудничества в рамках этой региональной организации», - сказал Мамедъяров.



По словам главы азербайджанского МИД, одна из тем переговоров была посвящена проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в частности, вопросу скорейшей его реализации.



Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения.



Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.















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