Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Отношения Азербайджана и Грузии основываются на дружбе и партнерстве - Мамедъяров


13.02.2017   14:45
Отношения Азербайджана и Грузии основываются на дружбе и партнерстве и сегодня перед нами стоят задачи углубления и укрепления этих отношений, сказал в понедельник министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Михеилем Джанилидзе.

Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, сказал министр.

«Грузия в этом году председательствует в ГУАМ, и мы сегодня во время переговоров обсудили вопросы сотрудничества в рамках этой региональной организации», - сказал Мамедъяров.

По словам главы азербайджанского МИД, одна из тем переговоров была посвящена проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в частности, вопросу скорейшей его реализации.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения.

Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Баку и Тбилиси обсудили вопрос инвестиций в реконструкцию грузинских автодорог
Служба статистики опубликовала предварительные данные по внешней торговле в январе
Почему национальная валюта укрепляется?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Анкваб вернулся в Абхазию и готовится к выборам
В Тбилиси состоялась презентация библиотеки абхазской литературы
Народный защитник Грузии призывает пересмотреть закон об оккупированных территориях
Зампред ВС Абхазии оценивает заявления Карасина как очередное проявление цинизма
Евросоюз не планирует признавать абхазские документы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Начал работу первый на Северном Кавказе объединенный Call-центр двух газовых компаний
Мамедъяров: Отношения между Баку и Тбилиси носят стратегический характер
Мамедъяров: В ближайшие 2-3 месяца планируется встреча на высоком уровне между странами-членами ГУАМ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна