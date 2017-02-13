На акции протеста перед мэрией задержаны 13 активистов

13.02.2017 15:59 По информации МВД Грузии, на основе 173 и 166 ст. УК Грузии на акции перед зданием мэрии Тбилиси задержаны 13 человек.



Акция протеста перед мэрией Тбилиси в защиту свободы слова в Грузии началась с утра.



Протестующие призывают Верховный суд и власти принять справедливое и адекватное решение и не допустить закрытия оппозиционного телеканала «Рустави 2».



Акция организована координационным советом, который объединяет восемь оппозиционных партий — "Единое национальное движение", "Государство для народа", "Европейские демократы", "Национал-демократическая партия", "Реформаторы", "Христиан-консервативная партия", "Альянс за Грузию", "Новое единство за Грузию".



По словам члена политсовета «Нацдвижения» Ники Мелия, члены координационного совета и грузинская общественность намерены выразить солидарность оппозиционному телеканалу и перед районными управлениями полиции в Тбилиси.















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