Сотрудничество Баку и Тбилиси с ЕС открывает новые возможности – Джанелидзе

13.02.2017 16:10 Начало переговоров между Азербайджаном и ЕС по проекту нового соглашения о стратегическом партнерстве создает новые возможности для сотрудничества между Баку и Тбилиси, заявил глава МИД Грузии Михеил Джанелидзе.



«Мы обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в рамках программы ЕС «Восточное партнерство». Мы поздравляем Азербайджан с началом переговоров с Евросоюзом по новому соглашению. Сотрудничество Азербайджана и Грузии с ЕС служит установлению новых возможностей между двумя странами»,- сказал М.Джанелидзе в понедельник в Баку на совместном брифинге с азербайджанским коллегой.



По его мнению, это создаст новые возможности для сотрудничества между Баку и Тбилиси.



М.Джанелидзе добавил, что у Тбилиси имеется ряд предложений для своих партнеров в регионе, направленные на установление стабильности.



Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.



Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев ранее заявил, что первые субстантивные переговоры между Баку и Брюсселем по новому проекту соглашения по стратегическому партнерству начнутся в апреле-мае 2017 года.















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