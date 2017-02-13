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Президент подписал поправки к закону «Об общих судах»


13.02.2017   16:34
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал законодательный пакет, поступивший из парламента, который связан с третьей волной реформы судебной системы.

По словам парламентского секретаря президента Анны Долидзе, глава государства желает, чтобы судебная реформа в стране была проведена в кратчайшие сроки.

«Парламент не поддержал децентрализацию суда, еще большую защищенность судебной системы, что было указано в мотивированных замечаниях президента. Как известно, они были подготовлены с учетом позиции Венецианской комиссии. Эти проблемы и эти вопросы, конечно, имеют важное значение и мы продолжаем работать в этом направлении.

Пакет законопроектов содержит в себе и несколько позитивных изменений, в том числе электронное перераспределение дел..», -сказала Долидзе.

Напомним, что парламент Грузии в декабре принял поправки в закон "Об общих судах". Согласно новшеству, в судебной системе вводится электронное распределение дел, перераспределение полномочий заместителей председателей судей, которые теперь не смогут возглавлять коллегии судов. Кроме этого, при назначении судей на должности в городских и районных судах приоритет будет отдаваться выпускникам Школы юстиции.






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