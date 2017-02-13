Необходимо изменить правило выбора народного защитника - конституционалист

13.02.2017 17:31 Правило выборов народного защитника необходимо изменить так, чтобы была обеспечена поддержка не только парламентского большинства, но и меньшинства - об этом заявил член конституционной комиссии Вахушти Менабде.



По словам Менабде, такое изменение усилит институт народного защитника. На сегодняшнем заседании Конституционный суд рассмотрит порядок и сроки выборов народного защитника.



"Мы думаем, что институт народного защитника следует усилить. Это подразумевает изменение правила его выбора так, чтобы была обеспечена поддержка не только большинства, но и меньшинства. Кроме того, разговор идет о финансовой независимости, какой является запрещение сокращения бюджета и т.д."- заявил Менабде.



Что касается возможной отмены выборов народного защитника на два срока, по словам Менабде, выбор только на один срок используется в практике для того, чтобы действующее должностное лицо не принимало решения, приятные для органа, избирающего его на второй срок.



"Это общий стандарт, который используется в отношении независимых институтов. Конституция и законодательство Грузии знает такие запреты. Это используется для того, чтобы действующее, находящееся на конкретной должности лицо не принимало такие решения, которые будут приятны тому органу, которое решает вопрос в связи с выборами на второй срок. Этот шанс вообще надо уничтожить"- заявил Вахушти Менабде.

















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