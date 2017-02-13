Было предотвращено тяжелейшее преступление - Каладзе

13.02.2017 17:55 Было предотвращено тяжелейшее преступление. Думаю, что это был хорошо просчитанный план, - заявил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, комментируя факт задержания протоиерея Георгия Мамаладзе.



Каха Каладзе благодарит соответствующие службы - прокуратуру и службу безопасности. Как он отметил, осуществление задуманного было ударом не только по Церкви, а по всей Грузии. «Было предотвращено тяжелейшее преступление. Это был хорошо просчитанный план, осуществление которого было бы ударом не только по Церкви, православной пастве, а и по всей Грузии, нашим институтам, соответствующим службам, спокойствию и миру в стране. Однако это все не получилось. Хочу поблагодарить соответствующие службы. Подождем следствия, и другие детали в ближайшем будущем станут известны, но единственное, что хочу сказать, все виновные, которые будут выявлены, будут по закону строжайше наказаны», - заявил Каха Каладзе.



По информации Главной прокуратуры Грузии, руководитель службы по управлению имуществом патриархии Грузии, отец Георгий Мамаладзе задержан по факту подготовки убийства. Следствие началось 2 февраля 2017 года на основании заявления одного из граждан, который обратился в прокуратуру и указал, что его знакомый отец Георгий Мамаладзе попросил ему помочь в поиске опасного для жизни ядовитого вещества – цианида, используя который последний, как выяснил подавший заявление, должен был посягнуть на жизнь духовного лица высокой иерархии. В прокуратуре не конкретизируют, был ли этим духовным лицом высокой иерархии патриарх Грузии.















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