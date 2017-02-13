ЕНД требует создания парламентской следственной группы по делу подготовки отравления высокого иерарха духовенства

13.02.2017 19:56 "Единое национальное движение" требует создания в парламенте специальной следственной группы по делу подготовки отравления высокого иерарха духовенства – об этом заявила одна из лидеров ЕНД Саломэ Самадашвили.



По ее словам, эта группа должна получить все детали в связи с делом, которые на данном этапе прокуратура возможно не озвучивает.



"Мы крайне встревожены этим делом. Нам известно, насколько большую роль играет Его Преосвященство для сохранения стабильности, и вообще жизни нашей страны. Это дело носит крайне высокий общественный интерес. Мы ожидаем, что прокуратура даст нам информацию. Было бы хорошо создать в парламенте специальную группу, у которой будут все детали, которые на данном этапе прокуратура, возможно, не обнародует. Мы ожидаем, что прокуратура ознакомит нас в будущем и с другими деталями, поскольку дело представляет высокий общественный интерес"- заявила Саломэ Самадашвили.



По информации Главной прокуратуры, диакон Георгий Мамаладзе был задержан по факту подготовки убийства. Следствие началось 2 февраля 2017 года на основании заявления одного из граждан, который обратился в прокуратуру Грузии, и заявил о том, что его знакомый Георгий Мамаладзе попросил его помочь достать опасное для жизни ядовитое вещество цианид, с применением которого последний, как выяснил во время встречи заявитель, должен был осуществить посягательство на жизнь высокого иерарха духовенства. В прокуратуре не конкретизируют, был ли этим высоким иерархом духовенства католикос-патриарх всея Грузии.

















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