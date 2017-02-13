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Президент: Мы наблюдаем за процессом расследования покушения


13.02.2017   20:23
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили откликнулся на заявление Главной прокуратуры о предотвращении попытки убийства священнослужителя высокого сана в Берлине и задержании протоиерея Георгия Мамаладзе по этому делу.

«Я выражаю возмущение в связи с распространенным сегодня Главной прокуратурой Грузии заявлении, согласно которому было запланировано покушение на священнослужителя высокого сана.

Мы активно коммуницируем с прокуратурой и наблюдаем за процессом расследования. Учитывая государственные интересы, мы ожидаем оперативного и своевременного завершения расследования, которое ответит на вопросы, как о возможных участниках запланированного преступления, так и о заказчиках»,- отметил президент.






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