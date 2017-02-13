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Надирашвили: К заявлениям прокуратуры Иванишвили нет доверия


13.02.2017   21:16
Член "Европейской Грузии" Ирма Надирашвили не доверяет информации, распространенной прокуратурой в связи с делом диакона Георгия Мамаладзе, задержанного в виде обвиняемого по факту подготовки убийства.

По ее словам, в связи с делом возникает много вопросов.

По словам Надирашвили, прокуратура должна внести больше ясности в эту важную тему, опубликовать те доказательства, которые существуют вокруг этого дела, и поставить точку над всеми вопросами.

"Мы слышали заявление прокуратуры Иванишвили об этом весьма значимом деле, и я не начну спекулировать, но, наверное, буду права, если скажу, что вопросов, которые существовали вокруг этой темы, стало еще больше. Мандат доверия к прокуратуре Иванишвили исчерпан, следовательно, их заявления не вызывают доверия. Думаю, сомнительна сама форма, как все это произошло, по обвинению в тяжелом преступлении был задержан один из приближенных к патриарху лиц, и об этом общество узнает не из правоохранительных органов, а из одной из телекомпаний, что само по себе неправильно, и лишает все это доверия.

Мы считаем, что необходимо, чтобы у общества было больше информации на эту тему, пусть прокуратура соизволит, и ознакомит нас с этой информацией. В ином случае их заявления неубедительные, и их мандат исчерпан.

Первое подозрение, которое у меня возникает, почему прокуратура молчала, мы знаем, что этого человека задержали два дня назад, состоялся суд, и ему присудили предварительное заключение, мы видели кадры.

Это одно из тяжких обвинений, которое мы могли услышать, и об этом молчала вся властная структура, никто ничего не говорил. Возникают и другие вопросы, не знаю, возможно, есть очень много доказательств, и поэтому мы требуем знать эти доказательства. Это ведь касается не рядового человека, когда в стране возможна попытка такого типа убийства, это решительно значимое для судьбы страны дело. Поэтому мне непонятно, несколько невообразимо, когда рискуешь отравить человека цианидом и переходишь на границе, но возможно, этот факт был. Мы хотим знать больше об этом, поскольку по сегодняшний день прокуратура занимается только выполнением политических заказов"- отметила Ирма Надирашвили.







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