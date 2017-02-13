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Премьер-министр намерен лично навестить патриарха в Берлине


13.02.2017   22:36
Георгий Квирикашвили о задержании протоиерея - Это дело взято мной под личный контроль, я собираюсь лично навестить патриарха в Берлине По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, дело протоиерея Георгия Мамаладзе взято им под личный контроль.

Как говорится в заявлении премьера, он собираюсь отправиться в Германию раньше намеченного, до Мюнхенскую конференции по безопасности, чтобы лично навестить патриарха в Берлине.

«С первой же минуты, как только правоохранители сообщили мне, это дело, естественно, взято мной под личный контроль и, практически, я получаю информацию в непрерывном режиме. Исходя из создавшейся неординарной ситуации, я направил в Берлин членов своей личной охраны, вместе с начальником специальной службы охраны, чтобы на месте были усилены меры безопасности. Очень важно профессионально провести расследование и довести его до конца. Главное, что по заявлению врачей, операция прошла хорошо и патриарх чувствует себя хорошо. Всем сердцем желаю ему скорейшего выздоровления, долгих лет жизни на благо нашего народа и страны», - заявляет премьер.

По его же оценке, пресечено спланированное против нашей страны преступление – коварное нападение на Церковь и за это он благодарит правоохранительные органы.

По информации Главной прокуратуры Грузии, руководитель службы по управлению имуществом патриархии Грузии, отец Георгий Мамаладзе задержан по факту подготовки убийства. Следствие началось 2 февраля 2017 года на основании заявления одного из граждан, который обратился в прокуратуру и указал, что его знакомый отец Георгий Мамаладзе попросил ему помочь в поиске опасного для жизни ядовитого вещества – цианида, используя который последний, как выяснил подавший заявление, должен был посягнуть на жизнь духовного лица высокой иерархии. В прокуратуре не конкретизируют, был ли этим духовным лицом высокой иерархии патриарх Грузии.

Патриарху Грузии Илие II сегодня в Берлине была проведена операция на желчном пузыре.






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