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Генсек ООН призвал реформировать Совет Безопасности


14.02.2017   11:17
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к реформе Совета Безопасности и международных финансовых учреждений.

"Если посмотреть, например, на ООН, то сегодня налицо явное недоверие к Совету Безопасности, ясное понимание того, что Совет Безопасности больше не соответствует логике сегодняшнего мира, который отличается от мира, существовавшего после Второй мировой войны, когда был создан этот Совет", - сказал Гутерреш, выступая на Всемирном саммите по вопросам управления в Дубае (ОАЭ), передает Интерфакс.

По его мнению, многим международным организациям, не хватает способности эффективно реагировать на современные проблемы.

"Мы были свидетелями трудностей при преодолении глобального финансового кризиса. Необходимы глубокие реформы глобальных институтов. Реформы, которые связаны с деятельностью Совета Безопасности, а также финансовых институтов... Но в реформах нуждаются и все аспекты нашей работы", - отметил глава всемирной организации.

Гутерреш подчеркнул, что пришло время реформировать и ооновскую систему в сфере развития.






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