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Советник Трампа по нацбезопасности ушел в отставку из-за разговора с послом РФ


14.02.2017   11:20
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, отставка советника может быть связана с его контактами с Россией.

Позже текст заявления Флинна об отставке распространил Белый дом. Экс-советник признал, что «непреднамеренно предоставил» неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

На прошлой неделе Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом России в США в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа.

Ссылаясь на «нынешних и бывших официальных лиц США», издание отмечает, что переговоры «давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций», введенных администрацией экс-президента Барака Обамы за «кибератаки на выборы в США в 2016 году».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между Россией и США не было.






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