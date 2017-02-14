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В Грузию прибыл генеральный секретарь Совета арабских стран Персидского залива


14.02.2017   12:06
В Тбилиси с визитом прибыл генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Абдулатиф бин Рашид Аль Заяни.

В ССАГПЗ входят шесть государств: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
До 16 февраля Аль Заяни проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьером Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и главой МИД Михаилом Джанелидзе.

Как сообщает МИД Грузии , на встречах будут обсуждены вопросы партнерства и углубления сотрудничества по различным направлениям между Грузией и странами ССАГПЗ.
Также планируется подписание меморандума о взаимопонимании между внешнеполитическим ведомством Грузии и Генеральным секретариатом ССАГПЗ.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) был основан в 1981 году. Деятельность Совета охватывает сферы политики и экономики, обороны, безопасности, информации, культуры, здравоохранения и образования.

Государства ССАГПЗ обладают крупнейшими запасами энергоресурсов. Их доля в мировых доказанных запасах нефти составляет 40%, и они удовлетворяют 25% зарубежной потребности нефти. Удельный вес в мировых запасах природного газа составляет 20%.






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