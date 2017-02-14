Глав силовых ведомств вызывают в парламент

14.02.2017 15:01 Парламентская оппозиция призывает главного прокурора и руководителя службы госбезопасности явиться в парламент и отчитаться по делу Звиада Назгаидзе.



О соответствующем обращении к руководителям силовых структур сообщил член фракции «Движение за свободу- Европейская Грузия», вице-спикер парламента Серги Капанадзе.



«За последнюю неделю были выявлены конкретные факты, которые связаны с коррупцией на высоком уровне… Несмотря на то, что Служба госбезопасности и прокуратура обязаны принять меры и начать расследование, мы до сих пор не слышали от них ни одного заявления на эту тему. Мы требуем, чтобы они пришли в парламент и отчитались перед нами о проделанной в связи с этим работе»,- сказал Капанадзе.



Семье судьи Наты Назгаидзе, которая вела дело «Рустави-2» решением которой телекомпания была возвращена ее прежнему владельцу Кибару Халваши, государство перечислило 1 млн. лари.



Как сообщила ТВ «Рустави-2», постановлением от 23 декабря 2016 года мэрия Тбилиси передала семье земельный участок в 5000 кв. м в центре города, стоимостью 515 тыс. лари, а 129 тыс. лари мэрия предоставила Назгаидзе для погашения банковского кредита. Дополнительно еще 43 тыс. для обслуживания банковских обязательств , 200 тысяч будут зачислены на банковский счет, который назовет брат судьи Звиад Назгаидзе. Мэр Тбилиси Давид Нармания не знает, за что он платит миллион лари семье судьи. Брат судьи заявляет, что земельный участок только оформлен на него, поэтому он не знает, за что мэрия ему дает ему полмиллиона наличными. Оппозиционные депутаты парламента обвиняют власти в растрате денег и коррупции.















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