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Соглашение Грузии и России от 2011 года не имеет никакого отношения к сепаратистским режимам - Абашидзе


14.02.2017   15:25
Грузино-российское соглашение от 2011 года по транзитным коридорам не имеет никакого отношения к т.н. т.н. Южной Осетии. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе в ответ на заявление представителя МИД России Марии Захаровой.

"Соглашение 2011 года будучи договором между Россией и Грузией, не создает обязательств для третьих сторон, - пояснила дипломат. - Все предусмотренные меры таможенного администрирования и мониторинга осуществляются исключительно на территориях России и Грузии". Условия же прохождения грузов по транзитным маршрутам, как подчеркнула Захарова, "подлежат дополнительному обсуждению с соответствующими транзитными странами", имея в виду оккупированные территории Абхазии и Цхинвальского региона.

По словам Абашидзе, соглашение от 2011 года было оформлено между правительствами России и Грузии и в нем не упомянуты оккупированные территории Грузии и их де-факто правительства.

"Это соглашение между Грузией и Россией. Де-факт власть т.н. т.н. Южной Осетии не имеет к нему никакого отношения. Она не принимала участия ни в его подготовке, ни в оформлении, и не могла бы принять. В соглашении не упомянуты ни цхинвалський регион, ни Абхазия. Так что, российская сторона должна своевременно завершить работу над документами, необходимо оформить контракты и начать реализацию соглашения. Нет необходимости вносить дополнительный сумбур", - заявил Зураб Абашидзе.






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