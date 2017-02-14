|
В Монтэнегро лишают пророссийских политиков депутатского иммунитета
14.02.2017 16:08
Специальный прокурор Монтэнегро Миливое Катнич в понедельник получил от парламентского совета разрешение на снятие депутатской неприкосновенности с двух лидеров пророссийской оппозиции, обвиняемых в заговоре с целью свержения правительства, сообщает «Голос Америки».
Катнич хочет лишить неприкосновенности оппозиционеров Андрию Мандича и Милана Кнежевича, чтобы их можно было арестовать и привлечь к суду за «действия, направленные против конституционного порядка и безопасности Монтэнегро».
По словам Катнича, оба лидера прокремлевского Демократического фронта, который выступает против вступления страны в НАТО, подрывали национальную безопасность страны.
Мандич, часто бывающий в России и вернувшийся из Москвы ранее в этом месяце, предупреждал о росте политической напряженности в Монтэнегро из-за разногласия по поводу присоединения к западному военному альянсу.
Приблизительно 20 человек, преимущественно граждане Сербии, а также двое граждан России, были обвинены в участии в октябрьском заговоре, который предположительно предусматривал убийство премьер-министра и захват власти в стране.
Оба обвиняемых назвали обвинения фиктивными, а Кремль отрицает свою причастность к заговору. При этом российские лидеры поддержали призывы Демократического фронта к проведению референдума о членстве в НАТО. Мандич пригрозил организовать голосование без одобрения парламента.
Оппозиционер Небойша Медоевич заявил журналистам, что Катнич и другие представители властей, выступающие за присоединение к НАТО, «провоцируют гражданскую войну в Монтэнегро».
Вопрос о лишении оппозиционеров иммунитета будет вынесен на голосование в полном составе парламента в среду, 15 февраля.
Монтэнегро рассчитывает завершить процесс вступления в НАТО к маю этого года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна