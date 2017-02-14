Европарламент утвердил механизм временной приостановки безвизового режима

14.02.2017 18:15 Европейский парламент окончательно утвердил механизм временной приостановки безвизового режима с третьими странами. Это была важная процедура, от которой напрямую зависит практическое задействование безвизового режима для Грузии со странами Шенгена.



Накануне 13 февраля, в Европарламенте было сделано объявление, что уже есть корегендум — отредактированный и переведенный на все официальные языки ЕС законопроект, заверенный правовыми экспертами, поэтому решение было принято без голосования.



«Европарламент уже голосовал за этот законопроект в декабре 2016 года. Принятый документ– это выверенная и переведенная версия. Есть изменения, но они технические и не влияют на содержание», — сообщают СМИ со ссылкой на представителей Европарламента.



Далее документ должен быть утвержден Советом ЕС. «Сначала — в Комитете постоянных представителей (COREPER), а затем на заседании Совета ЕС 27 февраля пунктом А, без обсуждения. После этого документ будет подписан на заседании Европарламента 1-2 марта», — уточнили в Европарламенте.



Как известно, голосование в Европарламенте по вопросу отмены виз для Грузии планировалось еще летом 2016 года, однако затянулось на полгода и состоялось только 2 февраля 2017 года из-за политического решения стран-членов Евросоюза.



Дело в том, что в связи со сложной миграционной обстановкой в Европе перед предоставлением безвизового режима Грузии, Украине, Турции и Косово, решено было принять новый механизм его экстренной приостановки для предотвращения злоупотреблений с целью нелегальной миграции.



Без такого механизма оперативно отменить безвизовый режим было практически невозможно, так как для этого требовалось согласие всех стран европейского объединения.



Теперь если у государства-члена ЕС возникнут проблемы, связанные с гражданами третьих стран, правительство отдельных европейских государств имеет право обратиться к Еврокомиссии с требованием о временной приостановке безвизового режима с конкретным государством. В случае удовлетворения требования со стороны Еврокомиссии, безвизовый режим с третьей страной будет приостановлен на шесть месяцев.



Согласно новым правилам, безвизовый режим с третьими странами может быть приостановлен в одном или нескольких случаях:

— Существенное увеличение числа граждан страны, которым отказывают во въезде или которые остаются на территории ЕС дольше обусловленного,



— существенное увеличение необоснованных ходатайств о предоставлении убежища,



— уменьшение сотрудничества по реадмиссии (возвращении мигрантов), или



— увеличение рисков или непосредственная угроза государственной политике или внутренней безопасности, связанная с гражданами третьих стран.



ЕС также предусматривает возможность приостановить действие безвизового режима в случае, если страна сделает разворот в реформах.



Грузинские власти, в свою очередь, предупреждают, что в случае нарушения правил безвизового режима с Евросоюзом, граждан Грузии будут возвращать на родину. Им будет запрещен въезд в страны ЕС на несколько лет.



Экстренный механизм приостановки касается всех стран, с которыми у Евросоюза есть безвизовый режим, а не только Грузии.

В ходе рассмотрения механизма приостановки евродепутаты отмечали, что у них нет претензий к Грузии по поводу выполнения условий подготовки к безвизовому режиму.



"Новости-Грузия"











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