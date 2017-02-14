МВД Грузии выполнит требование гендиректора телекомпании «Рустави 2»

14.02.2017 20:39 Следствие обратится с ходатайством к суду, чтобы гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия был допрошен в присутствии судьи.



Сегодня на брифинге Ника Гварамия заявил, что отказывается идти на опрос в МВД, так как не доверяет правоохранительным органам. Гварамия провел специальный брифинг после того, как МВД признало аутентичной аудиозапись его разговора с председателем Тбилисского городского суда Мамукой Ахвледиани. В МВД также планировали опросить Гварамия по поводу той части записи, где он говорит о передаче кому-то денег — «части от 6 миллионов».



Как сказано в сообщении правоохранительного ведомства, «так как гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что не намерен идти в МВД и требует опросить его в суде, следствие обратится с ходатайством к суду, чтобы он был допрошен в присутствии судьи в качестве свидетеля.



Сотрудники главного управления департамента по борьбе с криминальной полицией МВД Грузии проводят расследование по факту самовольного проникновения гендиректора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия в компьютерную систему и факту нарушения тайны личной переписки, телефонных переговоров или сообщений, переданных иным способом ( ч. 1 ст. 284 и ч. 1 и 2 ст. 159 УК Грузии)», - говорится в заявлении МВД.



Кроме этого, как сообщили в правоохранительном ведомстве, Министерство внутренних дел Грузии установило, что аудиозапись разговора генерального директора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия с бывшим председателем Тбилисского городского суда Мамукой Ахвледиани является аутентичной.



Речь идет об аудиозаписи, которую распространил в октябре 2016 года сайт Georgian News Creative. В беседе Ахвледиани жалуется Нике Гварамия на нехватку судей и критикует председателя Верховного суда Нино Гвенетадзе. По мнению Ахвледиани, многие судьи были уволены как из городского, так и из апелляционного суда, а Гвенетадзе не сумела заполнить вакантные места. Также в аудиозаписи есть высказывание Гварамия, где он предлагает некоему лицу, присутствовавшему при встрече с Ахвледиани, «часть денег от 6 миллионов». В тот же день, когда запись появилась в интернете, Гварамия провел брифинг и сообщил, что сам записывал беседу с Ахвледиани, так как документировал свои встречи в период подготовки к судебному процессу по делу «Рустави-2». По словам Гварамия, запись была похищена с его рабочего компьютера, так как именно там она хранилась некоторое время, а затем была стерта, так как не содержала ничего интересного.



Уголовное дело по этому факту было возбуждено осенью 2016 года.















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