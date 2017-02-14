Трамп уволил главу Секретной службы США

14.02.2017 22:02 Глава Секретной службы США Джозеф Клэнси покинет свой пост 4 марта, передает телеканал АВС со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.



Клэнси был назначен в феврале 2015 года руководителем ведомства, которое охраняет высших должностных лиц США.



В последние годы Секретная служба оказалась под огнем критики после ряда эпизодов с несанкционированным проникновением посторонних на территорию Белого дома. Другие скандалы касались поведения агентов, в том числе в ходе заграничных визитов президента США.



Предшественник Клэнси Джулия Пирсон покинула свой пост после того, как вооруженный ножом мужчина сумел пройти несколько залов Белого дома.















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