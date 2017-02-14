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В Украине зарегистрировано более 1,6 млн вынужденно переселенных из Крыма и Донбасса


14.02.2017   22:03
По состоянию на 13 февраля 2017 года в Украине насчитывается более 1,6 млн зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса, сообщил портал "События Крыма" со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 633 346 переселенцев из Крыма и Донбасса.

Более 1,1 млн семей обратились за назначением денежной помощи, ее уже назначили 1,07 млн семей.

Отметим, что, по данным разных источников, население аннексированной республики Крым (вместе с Севастополем) составляет 2,3-2,4 млн человек, население самопровозглашенных ДНР и ЛНР — около 3,5 млн человек.






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