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В Украине зарегистрировано более 1,6 млн вынужденно переселенных из Крыма и Донбасса
14.02.2017 22:03
По состоянию на 13 февраля 2017 года в Украине насчитывается более 1,6 млн зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса, сообщил портал "События Крыма" со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 633 346 переселенцев из Крыма и Донбасса.
Более 1,1 млн семей обратились за назначением денежной помощи, ее уже назначили 1,07 млн семей.
Отметим, что, по данным разных источников, население аннексированной республики Крым (вместе с Севастополем) составляет 2,3-2,4 млн человек, население самопровозглашенных ДНР и ЛНР — около 3,5 млн человек.
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