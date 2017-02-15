Спайсер: Трамп «занимает невероятно жесткую позицию по России»

15.02.2017 11:34 Президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны. Такую позицию изложил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает ТАСС.



"Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия в Украине и возвращения Крыма, - отметил он. - В то же время он (Трамп) полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, в решении таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны «Исламского государства» (ИГ) и терроризм".



При этом Спайсер проинформировал, что Трамп "занимает невероятно жесткую позицию по России". Пресс-секретарь, вновь сославшись на высказывания постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, повторил, что санкции из-за Крыма будут сняты только после возвращения полуострова в состав Украины.



"Администрация (экс-главы государства Барака) Обамы пыталась произвести перезагрузку (отношений) с Россией, но потерпела неудачу. Они пытались говорить России не вторгаться в Крым, но потерпели неудачу", - утверждал Спайсер. Вместе с тем, по его словам, Трамп "понимает, что в национальных и экономических интересах Америки иметь здоровые отношения" с Россией.

















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