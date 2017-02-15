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Маргвелашвили с целью популяризации отечественной продукции посетит несколько предприятий


15.02.2017   12:23
Глава государства посетит сегодня Аджарию и будет присутствовать на церемонии принесения присяги избранного судьи Конституционного суда Мананы Кобахидзе в Батуми. Об этом сообщают в пресс-службе президента.

Сегодня же глава государства вместе с представителями администрации побывает на нескольких предприятиях в рамках компании «Требуй грузинское!» и лично примет участие в производственном процессе.

Целью президентской программы «Требуй грузинское» является популяризация продукции отечественных предпринимателей.

Кампания «Требуй грузинское», начавшаяся с Шида Картли и Мцхета-Мтианети, охватит все регионы Грузии.






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