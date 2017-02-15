Маргвелашвили с целью популяризации отечественной продукции посетит несколько предприятий

15.02.2017 12:23 Глава государства посетит сегодня Аджарию и будет присутствовать на церемонии принесения присяги избранного судьи Конституционного суда Мананы Кобахидзе в Батуми. Об этом сообщают в пресс-службе президента.



Сегодня же глава государства вместе с представителями администрации побывает на нескольких предприятиях в рамках компании «Требуй грузинское!» и лично примет участие в производственном процессе.



Целью президентской программы «Требуй грузинское» является популяризация продукции отечественных предпринимателей.



Кампания «Требуй грузинское», начавшаяся с Шида Картли и Мцхета-Мтианети, охватит все регионы Грузии.















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