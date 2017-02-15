Некоторые группы власти вовлечены в интриги секретаря-референта патриарха - владыко Петре

15.02.2017 12:44 Митрополит Чкондидский владыко Петре заявляет, что в интриги секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили вовлечены некоторые группы власти. Об этом владыка говорил в эфире телекомпании "Рустави 2".



Владыко Петре не исключает, что в процессе хищения имущества патриархии участвовали также представители власти.



"Я думаю, что определенная группа власти попала в недоразумение, и введена в заблуждение. Я убежден, что они оказались частью этой интриги"- заявил владыко Петре.



Владыка Петр говорил об имущественном состоянии Шорены Тетруашвили, и заявил, что "в Грузии дама, которая не бизнесмен, и не жена бизнесмена, является владелицей самой большой недвижимости, и самой богатой".



По его словам, Шорена Тетруашвили, и люди ее окружения получают доходы в большом количестве за счет патриархии. По его же словам, у патриархии есть ресурсы иметь свои доходы, и в этом ей всегда мешала и мешает "невидимая рука".



Владыко Петре полагает, что Шорена Тетруашвили пользуется поддержкой России, поскольку она является опорной силой в Православной Церкви Грузии.



"На мой взгляд, внешняя и опасная сила, то есть захватническая сила, так сказать, покровительствует ей в той дозе, в какой ей нужно, потому как этот человек является самой большой опорой в Грузии, Православной Церкви Грузии"- заявил владыко Петре.



Одна из епархий, которую митрополит не назвал, присоединилась к юрисдикции Российской Церкви, что владыка Петр увязывает с Шореной Тетруашвили. По его мнению, именно из-за Шорены Тетруашвили было сорвано благое для Церкви Грузии дело.

















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