Шарашенидзе: «Власти пытаются подчинить себе СМИ»

15.02.2017 13:16 «Напряженность в обществе создает правительство. Когда власти работают неправильно, допускают ошибку за ошибкой, именно тогда возникает напряженность. Вслед друг за другом происходят странные события, которые вызывают немало вопросов. Если бы не «Рустави 2», о многих важных вопросах мы бы и не узнали! Именно поэтому директора «Рустави 2» вызвали в прокуратуру. Ни для кого не секрет, что они хотят заставить «Рустави 2» молчать. В последнее время совпадает очень много событий и к этому относится и попытка заставить замолчать «Рустави 2», - заявил специалист по международным вопросам, эксперт Торнике Шарашенидзе в интервью газете «Ахали таоба».



«Во-первых, неясно аутентичность этой записи, компромата. У общества есть вопросы к следствию, люди не доверяют ни прокуратуре, ни суду. Мы должны потребовать объективное расследование и подключение объективных, профессиональных экспертов. В первую очередь я имею в виду международных экспертов. У Гварамия есть большой опыт создания подобных записей. Он не должен был так поступить. Именно он начал публикацию записей в 2007 году. Гварамия не так глуп, чтобы так ошибиться. Он прекрасно знает, кому что предлагать. Так что этот вопрос вызывает серьезные подозрения. Самым важным является то, что этот процесс вредит свободе слова. В стране заглушены все альтернативные источники информации, а если это коснется и «Рустави 2», то возникнет печальная ситуация. К чему это привело в 2007 и 2008 году, мы хорошо помним. Когда властям указывают на проблему, они не хотят этого видеть и опять твердят о 9 годах. Они не думают о том, чтобы что-то исправить. Вместо этого они твердят, что и раньше было так же плохо. Если кто-то поступал плохо, то теперь так же поступлю и я - более негосударственного подхода я представить себе не могу», - отметил респондент.



«С их предшественниками ведь произошло то же самое?! Ошибку допускает окружение Иванишвили, которое уверяет Иванишвили в правильности этих процессов. Если телеканалы не вынесут эти темы на всеобщее обозрение, то они накопятся и взорвутся, что приведет к худшим последствиям! Всем правителям нужен оппозиционный телеканал, чтобы не деградировать. Нашей независимости уже 27 лет, но до конца это не осознал ни один правитель! Шеварднадзе сравнительно лучше понимал это, потому что при нем СМИ были свободными. Раз мы получили визовую либерализацию, они считают, что теперь все кончено. Сначала они думали, что если мы поступим плохо, нам визовую либерализацию не дадут. Поэтому они терпели, а как только получили согласие, сразу же показали клыки. Поэтому не исключено, что они ускорят эти антидемократичные процессы», - говорит эксперт и на вопрос - «У Иванишвили плохое окружение?» - отвечает: «Тех умных людей, которые были рядом с ним в 2011-2012 годах, теперь рядом с ним нет».















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