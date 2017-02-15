В Брюсселе начинается двухдневная встреча министров обороны стран-членов НАТО

15.02.2017 14:55 В Брюсселе начинается двухдневная встреча министров обороны стран-членов НАТО. Министры обороны альянса сегодня обсудят расходы на оборону и борьбу с терроризмом в ходе встречи, в которой впервые примет участие новый министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Радио Свобода.



Перед началом двухдневной встречи 15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча "подтвердит непреходящую важность трансатлантических связей", и призвал убедить Соединенные Штаты, что расходы на оборону будут увеличиваться.



Союзники также добиваются гарантии приверженности США НАТО после того, как президент США Дональд Трамп назвал организацию "устаревшей" и пригрозил отказать в поддержке США, если государства не будут наращивать свои расходы на оборону.



Трамп неоднократно критиковал страны-члены НАТО, которые не поддерживают свои расходы на оборону на уровне 2 процента от своего валового внутреннего продукта (ВВП), и призывал справедливо разделить бремя военных расходов.



Столтенберг сказал, что "расходы на оборону были главной темой" двух его телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.















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