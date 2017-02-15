Глава МИД Грузии завершил визит в Азербайджан

15.02.2017 15:06 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе завершил свой двухдневный официальный визит в Баку, где он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, на встречах с которыми он обсуждал двусторонние отношения между Грузией и Азербайджаном.



На прошедшей 13 февраля встрече Джанелидзе и Алиев новь подтвердили «добрососедские и стратегические отношения между Грузией и Азербайджаном», которые составляют «хорошую основу» для дальнейшего развития сотрудничества, - сообщает МИД Грузии.



По информации Министерства, «было подчеркнуто значение транспортных и энергетических проектов с участием Грузии и Азербайджана». Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества по направлению эффективной реализации проекта Южного энергетического коридора и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.



Джанелидзе и Алиев обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в рамках инициативы Восточного партнерства ЕС. «Министр иностранных дел приветствовал начало работы над стратегическими документами между Азербайджаном и ЕС,2 – говорится в сообщении МИД Грузии.



«Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджано-грузинские связи развиваются очень успешно и динамично», - сообщает Администрация президента Азербайджана.



«Отметив важность расширения сотрудничества между нашими странами во всех направлениях, в том числе в политической, экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной сферах, глава государства сказал, что вопросы, стоящие на повестке дня, очень обширны и всеобъемлющи», - говорится в сообщении.



Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность наращивания двусторонних усилий для дальнейшего сближения и динамичного развития двух стран стран, - сообщает его Администрация.



13 февраля Михаил Джанелидзе встретился со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. На встрече стороны вновь подтвердили «стратегическое сотрудничество между Грузией и Азербайджаном, которое основывается на многовековой дружбе и добрососедских отношениях». – сообщает МИД Грузии.



По информации министерства, стороны обсудили целый ряд вопросов, в том числе, вопросы двустороннего сотрудничества в сфере торговли, экономики и энергетики.



«Особое внимание было уделено освоению транспортного потенциала по юго-западному направлению в полной мере. Как отметили министры, вслед за энергетическими проектами необходимо развивать транзитные возможности на линии, связывающей Европу и Азию. Стороны договорились содействовать представлению транзитного потенциала двух стран на международной арене в наилучшем виде и их популяризации», - говорится в сообщении МИД Грузии.



По информации Министерства иностранных дел Азербайджана, Эльмар Мамедъяров заявил, что «взаимовыгодное» сотрудничество между Грузией и Азербайджаном, как между «соседними и дружественными странами» является примером для всего региона.



Министры иностранных дел обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, туризма, энергетики и транспорта, и подчеркнули значение расширения отношений «регионального значения». Они также отметили значение проектов ЖД Баку-Тбилиси-Карс и Южного газового коридора.



«Стороны поддержали территориальную целостность, суверенитет и признанные на международном уровне границы Азербайджана и Грузии», - говорится в сообщении.



В рамках визита министр иностранных дел Грузии также провел встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде и председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.



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