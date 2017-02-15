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«Грузинская мечта» ставит в неудобное положение следователей -профессионалов» - Абесадзе


15.02.2017   16:46
Завершился допрос одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Ираклия Абесадзе. Политик отвечал на вопросы следователей в течение трех часов.

По словам Абесадзе, на встрече в следственном ведомстве обсуждалась тема передачи имущества семье судьи Наты Назгаидзе, рассматривающей дело телекомпании «Рустави 2».

«Я сожалею, часто «Грузинская мечта», в этом случае руководство Главпрокуратуры, ставит в неудобное положение следователей- профессионалов, рядовых правоохранителей, которым поручили легализовать украденные из бюджета миллионы и прикрыть чиновников, погрязших в коррупции.

Я говорил о том, о чем говорю уже давно, о том, что мэрия Тбилиси не имела права выдавать один миллион лари», -сказал политик

По информации прокуратуры, расследование дела судьи Назгаидзе на основе обращения Ираклия Абашидзе не начиналось.

Оппозиционеры заинтересовались судьей Назгаидзе после того, как оппозиционная телекомпания "Рустави 2" обвинила ее в получении взятки от мэрии. Речь идет о компенсации за поврежденный во время наводнения 13 июня 2015 года земельный участок в ущелье Вере в центре Тбилиси, который принадлежал брату судьи — Звиаду Назгаидзе.

В декабре 2016 года сакребуло Тбилиси приняло распоряжение, согласно которому мэрия Тбилиси в качестве компенсации переоформила на Звиада Назгаидзе земельный участок площадью в 5 тысяч квадратных метров стоимостью в 515 тысяч 460 лари. Участок расположен на улице Сандро Эули в районе Сабуртало. Кроме того, мэрия Тбилиси перечислила на банковский счет Звиада Назгаидзе 129 тысяч 308 лари и 42 тысячи 823 долларов. Также городские власти готовы перечислить дополнительно 220 тысяч лари. Оппозиция утверждает, что реальная стоимость участка в ущелье Вере была намного меньше, чем получил Звиад Назгаидзе. Об этом они заявили после того, как запросили соответствующую документацию из Публичного реестра. Согласно документам, с 2013 по 2016 год владельцем участка в ущелье Вере был "Банк Грузии". До наводнения, согласно оценке Национального бюро судебной экспертизы, участок стоил 971 тысячу лари, а после наводнения — 23 тысячи лари.

Назгаидзе стал условным владельцем участка в ущелье Вере 29 ноября 2016 года, незадолго до того, как сакребуло решило возместить нанесенный наводнением ущерб, сказал председатель фракции "Движение за свободу" в сакребуло Мамука Ахвледиани.

Оппозиция обратилась в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело.






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