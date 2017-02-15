Самнидзе: Борьбу за патриарший престол ведут две группы - митрополитов Дмитрия и Якова

15.02.2017 18:24 В борьбе за патриарший престол видны две стороны - митрополита Дмитрия Шиолашвили и Иакова, являющегося приближенным премьер-министра - заявила председатель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе на сегодняшнем брифинге, проведенном вместе с одним из лидеров партии Тамар Кордзая.



По словам Хатуны Самнидзе, развитые в последние дни события выявили важную тенденцию.



"В процессе борьбы за престолонаследие видны разные стороны, это сторона Дмитрия Шиолашвили, задержанный протоиерей из этого круга, и сторона Иакова, являющегося приближенным лицом премьер-министра. После этого нас не удивляет заявление премьера, сделанное после заявления прокуратуры, когда он нарушил презумпцию невиновности, а члены правительства явились нам со скорбными лицами и сказали то, чего не говорил прокурор"- заявила Самнидзе.



По ее же словам, все это подтверждает отношения, основанные на взаимном слиянии, пользе, и корысти между Церковью и властью, когда власть откровенно занимает одну сторону, не дожидаясь следствия.



"Это еще раз подтверждает, насколько искажены отношения между Церковью и государством, которые должны обязательно быть разделены"- заявила Хатуна Самнидзе.



"Республиканская партия" потребовала от власти прекращения, и пересмотра существующей политики финансирования Православной Церкви.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

