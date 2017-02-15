Министерство обороны Грузии восстановило призыв на срочную службу

15.02.2017 20:49 Призыв на обязательную военную службу призывников в Вооруженные силы Грузии начался по обновленным правилам после того, как восемь месяцев назад тогдашний министр обороны Тина Хидашели упразднила призыв на срочную службу.



Новая система от прежней отличается «существенно и качественно», - заявило Министерство обороны Грузии в опубликованном 14 февраля заявлении.



«Согласно новым правилам, призывники в течение трех месяцев будут проходить полноценную боевую подготовку и сформируются в виде полноценных военнослужащих. Кроме того, после прохождения начальной боевой подготовки в течение трех месяцев, служащие срочной службы, кроме нахождения в наряде, также будут иметь и часы боевой подготовки, как это проходят служащие по контрактной службе», - говорится в заявлении Министерства обороны.



По новой системе призыва, служащие срочной службы будут иметь возможность пользоваться выходными днями и улучшенным социальным пакетом, - сообщает Министерство обороны.



Обновленная обязательная воинская служба будет обеспечивать «поддержку профессионального компонента» в выполнении ежедневных обязанностей. Министерство надеется, что новая система обеспечит подготовку большего количества персонала, как для резерва, так и для контрактной службы.



«В то же время, обязательная служба будет содействовать гражданской интеграции этнических и религиозных меньшинств», - говорится в заявлении.



В настоящее время в Грузии существует смешанная система, которая основывается на контрактной службе и системе призыва.



Планы отмены призыва впервые были озвучены в начале 2013 года тогдашним министром обороны Ираклием Аласания и их потом поддержал тогдашний премьер-министр Бидзина Иванишвили.



Бывший министр обороны Тина Хидашели в июне 2016 года своим приказом отменила призыв на срочную военную службу, что вызвало критику со стороны правящей партии.



Решение Хидашели не означало полную отмену системы призыва, так как оно касалось только Министерства обороны.



Большую часть призывников призывают на службу другие министерства и государственные агентства; Этими ведомствами являются: МВД; Служба госбезопасности, Специальная служба государственной охраны; Министерство исполнения наказания и Служба разведки.



Civil Georgia











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