Семья судьи, которой была передана земля на миллион, срочно начала переоформление имущества - Абесадзе

15.02.2017 21:06 Лидер "Движения европейская Грузия" Ираклий Абесадзе обнародовал документы, из которых выясняется, что семья Наты Назгаидзе официально начала процедуру переоформления земельного участка. По заявлению Ираклия Абесадзе, планируется переоформление участка по Сандро Еули №5 на Звиада Чохели.



По словам Абесадзе, Назгаидзе начали процесс по совету следственных ведомств, чтобы, по его же заявлению, перекрыть предположительную коррупционную сделку. По информации Абесадзе, договор оформлен 10 февраля. По его же словам, публичный реестр еще не закончил производство в связи с переоформлением участка.



"Мы видим, что господин Назгаидзе старается переоформить земельный участок господину Чохели, и тем самым в последующем создать правовые проблемы для того, чтобы искоренить это коррупционное правонарушение "- заявил Ираклий Абесадзе.

















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