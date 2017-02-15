Республиканцы призывают правительство немедленно прекратить финансирование патриархии

15.02.2017 21:15 "Республиканская партия" распространила специальное заявление в связи с процессами в патриархии. В обращении говорится о вмешательстве в процессы со стороны власти, и возросшем финансировании, выделенном патриархии, целевое назначение которой не видно. Республиканцы обращаются к правительству, немедленно прекратить финансирование патриархии.



"В этом сложном положении очень важно размежевать Церковь и государство, чтобы ни власть, ни Церковь не выходили за нормы, согласованные конкордатом, что на сегодня имеет место, и прекратить финансирование Православной Церкви"- заявила Хатуна Самнидзе.



Одна из лидеров партии Тамар Кордзая отозвалась на письмо протоиерея Георгия Мамаладзе.



"Факты, описанные в письме господина Мамаладзе, оставляют впечатление, что это реальность, и некоторые лица духовенства вместе с представителями власти включены в коррупцию, и у них общий бизнес, это подтверждается немалым количеством распечатки из предпринимательского реестра. Церковь в чисто денежном виде получила более чем 200 миллионов, а также патриархия получила больше 1 миллиона квадратных метров в виде земельных участков. В конечном итоге, может быть, кто-нибудь обоснует то, почему население Грузии обязано платить столько в виде компенсации"- заявила Тамар Кордзая.

















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