Президент Грузии выразил уважение Конституционному суду

15.02.2017 22:09 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе и председателем Верховного суда Нино Гвенетадзе присутствовал на церемонии принесения присяги новоизбранным судьей Конституционного суда Мананой Кобахидзе, которая в парламенте предыдущего созыва занимала должность вице-спикера.



Ее назначение и вызвало протест у оппозиции и определенной части общества в связи с развязанным бывшим главой комиссии по помилованию Александром Элисашвили в СМИ скандалом вокруг Мананы Кобахидзе и нынешнего председателя комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эки Беселия. Элисашвили обвинял обоих депутатов в давлении на него в период руководства комиссией и попытках внести в списки представленных к помилованию тех или иных заключенных. Речь шла о якобы полученных депутатами крупных взятках, но это дело дальше общих заявлений и обвинений не пошло.



На церемонии принесения присяги президент пожелал новоизбранному судье успехов в будущей деятельности и заявил о своем уважении к институту Конституционного суда.



«Мой каждый приезд в Батуми никогда не проходил так, чтобы я не пришел сюда и не выразил уважение к этому важнейшему институту Конституционного суда. Здесь работают люди, которые обусловливают образ жизни нашего общества, и я хочу еще раз подчеркнуть и выразить мое уважение к этому институту и его судьям», — заявил президент Маргвелашвили.



Он не обошел вниманием и процессы в парламенте и обществе, в том числе в связи с рассматриваемым в парламенте законопроектом «о прослушиваниях», и пояснил, что участие президента и его администрации в обсуждении данного законопроекта было обусловлено именно решением, вынесенным Конституционным судом.



Президент также отметил принятое Конституционным судом решение в связи с трехлетним испытательным сроком для судей. Конституционный суд удовлетворил иск гражданина Омара Джорбенадзе против парламента и потребовал признания неконституционной той нормы закона «Об общих судах», которая

редусматривала для судей 3-летний испытательный срок перед их бессрочным назначением на должность. Георгий Маргвелашвили пояснил, что это положение закона и было одной из причин наложения им вето на данный законопроект. Парламент преодолел это вето, и президент подписал повторно представленный ему законопроект, но сегодня он еще раз заявил, что этот вопрос нуждается в широком общественном обсуждении и что судьи должны быть лучше защищены и свободны.















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