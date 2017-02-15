Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экс-посол ЕС в Грузии стал членом Венецианской комиссии


15.02.2017   23:28
Бывший посол ЕС в Грузии, бывший судья Конституционного суда Болгарии Филип Димитров стал представителем Болгарии в Венецианской комиссии Совета Европы. На этом посту он заменит профессора Евгения Танчева.

Заявление Димитров было направлено в конце прошлого года по предложению бывшего министра юстиции Екатерины Хазариевой в 2000 году. Об этом стало известно только после того, Венецианская комиссия сделала официальное объявление на своей странице.

Комиссия состоит из 61 члена: 47 государств-членов Совета Европы, а также 14 других (Алжир, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Израиль, Казахстан, Республика Корея, Косово, Кыргызстан, Марокко, Мексика, Перу, Тунис и США).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию начали расти
WizzAir начинает выполнение прямых рейсов из Кутаиси в Лондон
Сократился объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
Автобус с туристами дважды закидали камнями в Абхазии
«ИнгуриГэс» будет отключена 21 февраля
В Абхазии обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченских военных полицейских удерживают в Сирии по истечении контракта
В Минобороны подтвердили встречу главы Генштаба ВС РФ с коллегой из США в Баку
Землетрясение произошло на армяно-грузинской границе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна