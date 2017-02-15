Экс-посол ЕС в Грузии стал членом Венецианской комиссии

15.02.2017 23:28 Бывший посол ЕС в Грузии, бывший судья Конституционного суда Болгарии Филип Димитров стал представителем Болгарии в Венецианской комиссии Совета Европы. На этом посту он заменит профессора Евгения Танчева.



Заявление Димитров было направлено в конце прошлого года по предложению бывшего министра юстиции Екатерины Хазариевой в 2000 году. Об этом стало известно только после того, Венецианская комиссия сделала официальное объявление на своей странице.



Комиссия состоит из 61 члена: 47 государств-членов Совета Европы, а также 14 других (Алжир, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Израиль, Казахстан, Республика Корея, Косово, Кыргызстан, Марокко, Мексика, Перу, Тунис и США).















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