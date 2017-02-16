Россия использует вопрос безвизового режима с Грузией как политическое оружие - Читадзе

16.02.2017 12:04 Россия спекулирует вопросом смягчения-упразднения безвизового режима с Грузией и рассматривает его предметом политического торга. Об этом агентству "Пирвели" заявил политолог Ника Читадзе.



По мнению политолога, Россия задействует безвизовый режим с Грузией в том случае, если страна изменит внешний политический курс.



"Визовая политика России изменится, если внешний политический вектор Грузии будет склоняться от Запада в направлении Севера. Россия хочет превратить тему визового режима предметом политического торга, и если Грузия будет проводить лояльную политику в отношении России, возможно, она пересмотрит свою политику, но Грузия не должна поддаваться на провокации России"- заявил Читадзе.



По его словам, за безвизовое сообщение с Россией недопустимо восстанавливать дипломатические отношения со страной оккупантом.



"Недопустимо, чтобы на территории Грузии существовали три посольства, в Тбилиси, Цхинвали, и Сухуми. Исходя из этого, пока Россия не упразднит свое постановление в связи с признанием Абхазии и Цхинвальского региона, невозможно восстанавливать дипломатические отношения. Если Грузия восстановит дипотношения с Россией, это означает, что Грузия разделяет российскую политику в связи с признанием Абхазии и Цхинвали независимыми государствами"- отметил политолог.



По мнению Читадзе, Грузии гораздо более необходим демократический Запад, чем сопредельная и ненадежная Россия.



"Никакую цену не стоит платить для получения безвизового режима с Россией. Лучше, чтобы Грузия усилилась, интегрировалась в европейские и евроатлантические структуры, что даст возможность восстановить территориальную целостность. Если санкции в отношении России продолжатся, у нее будут создаваться все больше и больше экономических проблем, и Россия будет вынуждена пойти на уступки"- отметил Ника Читадзе.



По его же словам, на фоне присваивания Грузии либерализации виз Россия, возможно, осуществит все больше давления на Грузию.



"С целью ослабления государственности Грузии Россия усилит т.н. сотрудничество с марионеточными властями Цхинвали и Абхазии. Всячески постарается довлеть на Грузию, насколько Грузия сделает шаги к Западу, настолько Россия сделает шаги на пути т.н. сотрудничества с Абхазией и Цхинвальским регионом. С целью создания напряженности Россия постарается передвинуть линию оккупации вглубь, и устроить иного рода провокации"- поясняет политолог.



По заявлению специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, нашей стране никакую политическую цену не придется платить для введения Россией безвизового режима с Грузией.



"Ни о какой политической цене не шел разговор. Мы уже сделали что следовало сделать с нашей стороны, и гражданам России, так же как и гражданам многих других стран, мы отменили визовые требования. Россия в минувшем году упростила визовые требования для граждан Грузии, и количество выданных виз удвоилось. Сейчас им решать, еще больше упростят, или вообще отменят визовый режим"- заявил в разговоре с "Пирвели" спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией.



Касательно экономической стороны возможного восстановления безвизового режима Россией, по мнению эксперта по вопросам экономики Эмзара Джгереная, это не повлияет ощутимо на экономику Грузии.



"Безвизовое передвижение с Россией не повлияет сильно на экономику Грузии, поскольку бизнес структуры, у которых есть определенные интересы на российском рынке, в данном случае достаточно активные. Что касается импорта российских продуктов в Грузию, он осуществляется бесперебойно. Это больше повлияет на утечку трудовых ресурсов, на туризм, но российские туристы достаточно активно представлены в грузинском секторе"- заявил изданию Эмзар Джгереная.



Дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны после августовской войны 2008 года. В феврале 2012 года Грузия односторонне упразднила визовый режим с Россией. В 2015 году Россия упростила визовый режим для граждан Грузии.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

















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