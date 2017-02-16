Конституционный суд признал норму назначения судей на испытательный срок неконституционной

16.02.2017 12:12 Конституционный суд признал неконституционным то нормативное содержание органического закона "Об общих судах", которое предусматривает назначение на должность судей апелляционного, районного, и городского суда на испытательный срок на три года.



Конституционный суд посчитал, что данная норма противоречит гарантированным Конституцией правам равенства и занятия должности.



Решение суда вступит в силу с 1 июля, поскольку законодательного механизма изучения деятельности судьи в прошлом не существует.



"Конституционный суд отметил, что необходимо ввести на законодательном уровне соответствующие регуляции, которые сделают объективно возможным оценку практической деятельности судьи. Поэтому суд решил отсрочить исполнение решения до 1 июля 2017 года"- заявил правовой советник Конституционного суда Грузии Георгий Ломтадзе.

















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