Пентагон поддержал территориальную целостность Украины

16.02.2017 13:14 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с первым замглавы Минобороны США Бобом Уорком. Замглавы Пентагона заявил, что «США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», говорится на сайте американского военного ведомства.



Отмечается, что стороны обсудили «недавнюю эскалацию конфликта на востоке Украины со стороны пророссийских сепаратистов, а также поддержку, которую США оказывают Украине в сфере безопасности».



Речь, согласно заявлению, идет о модернизации «оборонных возможностей и профессионализма» украинских вооруженных сил.



Также Уорк призвал Украину «сохранять приверженность осуществлению реформ», которые позволят сделать оборону страны более эффективной.



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