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Пентагон поддержал территориальную целостность Украины
16.02.2017 13:14
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с первым замглавы Минобороны США Бобом Уорком. Замглавы Пентагона заявил, что «США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», говорится на сайте американского военного ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «недавнюю эскалацию конфликта на востоке Украины со стороны пророссийских сепаратистов, а также поддержку, которую США оказывают Украине в сфере безопасности».
Речь, согласно заявлению, идет о модернизации «оборонных возможностей и профессионализма» украинских вооруженных сил.
Также Уорк призвал Украину «сохранять приверженность осуществлению реформ», которые позволят сделать оборону страны более эффективной.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с присоединением Крыма к России при своем предшественнике Бараке Обаме: «Крым был присоединен Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок с Россией?».
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