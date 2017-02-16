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Грузия приведет свое законодательство по изменению климата в соответствие со стандартами ЕС
16.02.2017 13:18
Служба экспертных услуг Проекта Clima East провела практический семинар для государственных служащих Грузии на тему сближения грузинской и европейской климатических законодательных баз. В частности, тематика семинара была сфокусирована на законах, касающихся фторосодержащих парниковых газов (F-газов) и озоноразрушающих веществ (ОРВ). Эксперты Clima East предоставили участникам практические советы по реализации тех положений, которые необходимо внедрить в рамках обязательств по подписанному Соглашению об ассоциации.
На семинаре презентовали также выводы и рекомендации проекта Clima East "Оказание поддержки странам Восточного Партнерства и Российской Федерации в разработке методов снижения воздействия на изменение климата и адаптации к его последствиям". В выводах основное внимание уделялось F-газам, результатам по сближению ОРВ законодательства и соответствующих статей законодательства ЕС. В презентации говорилось о важном значении соответствующих статей и давались рекомендации о возможном их применении в грузинском законодательстве.
F-газы и озоноразрушающие вещества – это серьезные парниковые газы, задерживающие тепло в атмосфере и способствующие глобальному потеплению и разрушению озонового слоя. Они присутствуют в старом оборудовании. Регуляция выбросов таких газов помогает снизить их воздействие на усугубление изменения климата.
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