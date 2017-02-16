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ЕС и Грузия выводят сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень


16.02.2017   13:38
10 февраля 2017 года делегация Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) встретилась с руководством полиции западных областей Грузии, чтобы обсудить вопросы практического сотрудничества, оперативных вопросов, планов и структурных изменений. Также на повестке дня стоял вопрос обязательств Министерства иностранных дел Грузии в отношении технического соглашения с МНЕС.

Глава МНЕС представил структуру и мандат Миссии наблюдателей, особо подчеркнув важное значение работы Миссии над Техническим соглашением между Министерством иностранных дел Грузии и МНЕС. Данное соглашение дает Миссии право доступа к соответствующей информации и к грузинским правоохранительным объектам.

Сотрудники Миссии также разъяснили как проводится мониторинг и поддержка работы полиции на местах.






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