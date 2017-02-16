Конституционный суд признал неконституционной норму, ограничивающую банковскую тайну

16.02.2017 13:40 Конституционный суд Грузии удовлетворил конституционный иск гражданина Левана Алапишвили, касающийся законодательных норм, ограничивающих банковскую тайну. Согласно решению, потерявшими силу объявлены поправки, вошедшие в 2014 году в Административный процессуальный кодекс, которыми налоговому органу была дана доступность на персональную банковскую тайну.



В отношении пунктов 1 и 3 статьи 42 Конституции Грузии суд признал неконституционным:



1. То нормативное содержание слов пункта 2 статьи 2150 Административного процессуального кодекса Грузии "без участия того лица, о котором налоговый орган требует получить конфиденциальную информацию на основании международного договора", которые:



а.а) лишают судью возможности решить вопрос участия в рассмотрении ходатайства лица, о котором налоговый орган требует получить конфиденциальную информацию на основании международного договора Грузии, на основании изучения индивидуальных обстоятельств;



а.б) в случае исключения лица из судебного разбирательства не предусматривает обязательство его уведомления после того, как будут упразднены угрозы, связанные с уведомлением.



2. Пункт 7 статьи 2150 того же кодекса: "Налоговый орган имеет право внести иск об упразднении приказа судьи в выдавший приказ суд в течение 48 часов с передачи ему экземпляра приказа" то нормативное содержание, которое исключает возможность лица, о котором налоговый орган требует получения конфиденциальной информации на основании международного договора Грузии, внести иск об упразднении приказа судьи.



Решение приняла первая коллегия Конституционного суда.

















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