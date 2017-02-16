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Администрация президента призывает прокуратуру к прозрачности процесса по делу протоиерей Мамаладзе


16.02.2017   14:49
Администрация президента призывает прокуратуру, максимально прозрачно вести процесс, связанный с патриархией.

Комментируя вопрос, советник президента Пикрия Чхрадзе заявила, что прокуратура должна максимально выдать ту информацию, которую можно выдать, чтобы не имели место интерпретации.

По информации Чихрадзе, у президента ежедневная связь с сопровождающими патриарха в Германии, и непосредственно из первоисточника знает о состоянии здоровья Его Преосвященства.

"Весьма важно, что все прошло спокойно, и патриарх хорошо чувствует себя. Что касается накопившихся вопросов, сегодня, наверное, будет трудно ответить на них. Призываем политиков, все заинтересованные стороны, воздержатся от безответственных заявлений в связи с этим чрезвычайно тонким, чрезвычайно важным вопросом, так как это является весьма чувствительной сферой. Наше общество очень чувствительное к этому вопросу.

Чрезвычайно важно, чтобы все мы вкладывали больше ответственности в каждое наше слово, фразу, комментарии в связи с этим вопросом. В то же время, исходя из повышенного интереса общества, призываем прокуратуру, максимально прозрачно вести этот процесс с тем, чтобы общество было защищено от манипуляций, максимально выдать информацию, которую можно выдать, чтобы интерпретации не имели места"- заявила Пикрия Чихрадзе.







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