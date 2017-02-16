В МИД России вновь «обкурились» - Москва надеется, что Грузия первой пойдет на восстановление дипотношений

16.02.2017 16:32 Москва надеется, что Грузия первой сделает шаг навстречу восстановлению дипломатических отношений. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. В качестве основания для такого шага в Москве видят тот факт, что именно Тбилиси разорвал дипломатические отношения, однако там не желают вспоминать, почему это произошло.



"Это зависит от грузинской стороны. Не мы их (отношения) разрывали, их разорвала Грузия. Теперь мы надеемся, что при каких-то обстоятельствах дипломатические отношения будут восстановлены по инициативе Тбилиси", — сказал Карасин.



Напомним, что Грузия разорвала дипломатические отношения в августе 2008 года после того, как Россия совершила военную агрессию против грузинского государства. Российские войска оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Исходя из этого, позиция официального Тбилиси заключается в том, что шаг на восстановление дипломатических отношений первой должна сделать Москва, в частности, начать процесс деоккупации грузинских территорий, отозвать признание независимости и закрыть т.н. посольства на оккупированных территориях. И только после этого Тбилиси может рассмотреть вопрос восстановления дипломатических отношений с государством, которое на сегодняшний день является врагом №1 грузинской государственности.















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