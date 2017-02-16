Премьер навестил в Берлине Католикоса-Патриарха Грузии

16.02.2017 16:44 Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили навестил Католикос-Патриарха всея Грузии Илию Второго в Берлине, где его прооперировали в понедельник.



В берлинской клинике Хелиос Берлин-Бух главе Грузинской православной церкви сделали лапароскопию желчного пузыря. Илия Второй в конце прошлого года перенес вирусную инфекцию, которая повлекла за собой воспаление желчного пузыря.



"Хочу пожелать здоровья и долголетия Патриарху. Для нас важно единство Церкви, как института, необходимого для сильного государства", — сказал Квирикашвили.



Премьер подчеркнул, что не желает детально комментировать скандал вокруг ГПЦ.



Главная прокуратура Грузии в понедельник сообщила о предотвращении попытки убийства священнослужителя высокого сана и задержании протоиерея Георгия Мамаладзе, который направлялся в Берлин. В его багаже обнаружили цианид натрия. В СМИ появилась версия о планировании отравления Илии Второго.



"Я не буду детально комментировать случившееся, так как за этим последовал огромный поток спекуляций, что, мне кажется, неуместно. Мы хотим сделать все, чтобы снять напряжение, и дать следствию возможность установить все детали, и только после этого обсуждать это публично. Я владею всеми деталями", — отметил Квирикашвили.



Премьер заявил, что с самого начала взял дело под личный контроль.



"Когда духовное лицо пересекает границу с отравляющим веществом и едет туда, где находится Патриарх, и мы его задерживаем, разумеется, речь идет о предотвращении большого несчастья. Следствие установит количество предполагаемых жертв и их личность", — сказал Квирикашвили.



В целях защиты Католикоса-Патриарха всея Грузии приняли особые меры безопасности. Вместе с Патриархом в Берлине находится глава Службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, а также члены личной охраны премьер-министра.



Католикосу-Патриарху Грузии 84 года, он возглавляет Грузинскую Православную церковь 39 лет.















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