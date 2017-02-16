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Церковь не смогла освободиться от политических влияний – Хатуна Самнидзе


16.02.2017   18:18
По заявлению председателя "Республиканской партии Грузии" Хатуны Самнидзе, сегодня Церковь Грузии находится "перед глубоким системным кризисом", и вызвано это практикой, существующей с 90-х годов.

В передаче "Арчевани" она заявила, что все власти постоянно стараются сохранить контроль в Церкви. По мнению Самнидзе, Церковь не смогла освободиться от политических влияний.

По ее же словам, вопрос финансирования Церкви в условиях нынешней власти выходит за рамки стандартов, предусмотренных конкордатом.

"Необходимо, чтобы этот процесс был прозрачным, Церковь влияет на общество, ее финансируют из денег налогоплательщиков, и естественно, тот процесс, куда идут эти деньги, как эти суммы тратятся должен быть прозрачным. Именно эта закрытая система вызвала нынешний кризис, и весьма важно, чтобы эта дискуссия продолжалась"- отметила Хатуна Самнидзе.







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