Церковь не смогла освободиться от политических влияний – Хатуна Самнидзе

16.02.2017 18:18 По заявлению председателя "Республиканской партии Грузии" Хатуны Самнидзе, сегодня Церковь Грузии находится "перед глубоким системным кризисом", и вызвано это практикой, существующей с 90-х годов.



В передаче "Арчевани" она заявила, что все власти постоянно стараются сохранить контроль в Церкви. По мнению Самнидзе, Церковь не смогла освободиться от политических влияний.



По ее же словам, вопрос финансирования Церкви в условиях нынешней власти выходит за рамки стандартов, предусмотренных конкордатом.



"Необходимо, чтобы этот процесс был прозрачным, Церковь влияет на общество, ее финансируют из денег налогоплательщиков, и естественно, тот процесс, куда идут эти деньги, как эти суммы тратятся должен быть прозрачным. Именно эта закрытая система вызвала нынешний кризис, и весьма важно, чтобы эта дискуссия продолжалась"- отметила Хатуна Самнидзе.

















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