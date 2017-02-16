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Президент Грузии поздравил Далю Грибаускайте с Днем независимости Литвы


16.02.2017   18:43
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Литву с Днем восстановления независимости, пожелав ее народу мира и благополучия, говорится в сообщении пресс-службы главы грузинского государства.

Георгий Маргвелашвили направил поздравление президенту Литвы Дале Грибаускайте.

«Я рад отметить позитивную динамику углубления и развития связей между Грузией и Литвой. Наши страны связывают длительная дружба и стратегическое партнерство, основанное на взаимодоверии и уважении. Я верю, что в будущем мы еще больше укрепим наши отношения и усилим диалог во всех форматах для благополучия наших наций», — говорится в официальном письме Маргвелашвили.

Президент Грузии выразил благодарность литовской коллеге за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за стремление страны интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры.

16 февраля 1918 года Литовский совет на заседании в Вильнюсе провозгласил восстановление независимого демократического Литовского государства.

Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, обороны, культуры и образования.






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