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Оппозиция обвиняет власть в спекуляции жизнью патриарха


16.02.2017   19:36
До настоящего времени не известно, какую попытку убийства расследует прокуратура Грузии, и какое дело взял на личный контроль премьер-министр Грузии. Несмотря на то, что представители власти, в том числе премьер, министры и депутат Эка Беселия открыто говорили о том, что предотвратили попытку убийства патриарха, сегодня прокуратура заявляет, что Ираклий Шотадзе не говорил о попытке убийства Его Святейшества, или высокого иерарха духовенства, когда говорил об обвинении протоиерея Георгия Мамаладзе. Сегодня Эка Беселия не прокомментировала вопрос.

"Прокуратура, разумеется, сделала заявление, преследующее целью целенаправленный ввод общества в заблуждение, и затем это расширил уже премьер-министр именно с тем, чтобы перевести стрелы на патриарха, и озвучить такие детали, которые не имел права озвучивать"- заявила секретарь фракции "Национальное движение" Тинатин Бокучава.

Фракция "Европейская Грузия" обвиняет власть в спекуляции жизнью патриарха, и считает, что прокуратура ввела в заблуждение население Грузии.

"Это еще раз показывает, какие у нас проблемы в стране, когда у нас власть, у которой нет никаких стандартов даже по отношению к самой себе. Они в любой момент пойдут на что угодно"- заявил Гига Бокерия.







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